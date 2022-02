ASL Caserta, ancora Open Day. Si prosegue domani, domenica 6 febbraio, con le vaccinazioni anti-Covid per i più piccoli

Marcianise/Sessa Aurunca. Insiste sulla fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni la campagna vaccinale contro il Covid che prosegue domani, domenica 6 febbraio, con un nuovo Open Day. Organizzato dall’Asl Caserta, si svolgerà a partire dalle ore 8,30 e fino alle 19,00 presso l’hub vaccinale Covid- Ospedale di Marcianise. I bambini potranno sottoporsi alle somministrazioni se i genitori, gli unici a poterli accompagnare, non essendo prevista la delega ai familiari, saranno muniti del modulo di consenso alla vaccinazione anti Covid-19 seguito dalla scheda anamnestica e copia del documento d’identità in corso di validità di entrambi. Nell’impossibilità per motivi di lontananza o altro da parte di uno dei due genitori di apporre la propria firma al consenso informato, va espresso sul modulo compilato e firmato, in uno spazio a ciò dedicato, dall’interessato. Dopo gli ultimi due Open Day dedicati ai più piccoli nelle scorse giornate di domenica 23 e 30 gennaio; domani 6 febbraio dalle 8,30 alle 19,00 si replica anche presso il presidio ospedaliero vaccinale di Sessa Aurunca, dove sono stati circa 60 i bambini ad aver ricevuto la prima dose di Pfizer nel corso dell’ultima iniziativa fino ad oggi predisposta.