ASL Caserta, fissato per domenica 30 gennaio un nuovo Open Day

Un nuovo Open Day è stato fissato dall’Asl Caserta per domani, domenica 30 gennaio, dopo quelli che avevano già visto l’azienda sanitaria locale organizzare, nelle scorse giornate di sabato 22 e domenica 23 gennaio, due hub pediatrici all’Iperion di Caserta e al Medì di Teverola, oltre ai presidi ospedalieri di Aversa, Marcianise e Piedimonte Matese per procedere con la somministrazione di prime, seconde e terze dosi. Non sarà necessaria la prenotazione per accedere nella giornata di domani ad una ulteriore iniziativa di prevenzione per le famiglie, che guarda soprattutto ai bambini nella fascia di età 5-11 anni maggiormente interessata dall’emergenza innescata da questa quarta ondata di Covid, contro cui si presentano ‘fragili’, in assenza di una copertura che possa proteggerli. Si svolgerà presso gli hub vaccinali degli ospedali di Aversa, Marcianise, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, e negli hub pediatrici dell’Iperion di Caserta e del Medì di Teverola, dalle 8,30 alle 19,30.