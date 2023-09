ASL Caserta/“In Famiglia”, il primo corso Parent Training per i genitori di bambini con ASD (Disturbo dello Spettro Autistico)

Caserta. In applicazione della delibera aziendale n.1128 del 21.06.2023 con la quale si prevede la programmazione di corsi Parent Training in favore dei genitori di bambini con ASD (Disturbo Spettro Autistico), nei giorni 27/28/29 settembre 2023 avrà luogo il primo corso Parent Training “In Famiglia” rivolto ai genitori dei bambini della fascia d’età da 0-7 anni, inoltre -si legge nella nota stampa diffusa dall’ASL Caserta- sono in programmazione i corsi Parent Training per le fasce d’età 8-11 anni e 12-16 anni.

La finalità del corso è quella di fornire ai genitori dei bambini con ASD elementi di conoscenza dell’autismo e strategie educative d’intervento, le giornate formative infatti saranno di tipo teoriche (lezione didattica) ed esperienziali (laboratori- discussione casi- gruppi di lavoro); saranno trattati argomenti quali l’intersoggettività, la selettività alimentare e gli aspetti sensoriali nell’autismo.

I genitori verranno formati a gestire i “comportamenti problema” dei propri figli nei luoghi di vita. I corsi saranno tenuti da esperti riconosciuti del Parent Training: il dott. Arduino Giuseppe Maurizio, Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale di Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo (comprensiva del Centro Autismo e Sindrome di Asperger C.A.S.A.) ASL CN1, Componente Panel Linee guida per l’autismo Istituto Superiore di Sanità e la dott.ssa Chiara Rubino, Psicologa/Psicoterapeuta presso il Centro autismo e Sindrome di Asperger (C.A.S.A. ASL CN1) con progetto di consulenza psicoeducativa e conduzione di gruppi di Parent Training. Il Direttore scientifico del corso è la dott.ssa Giuseppina Liguori, Direttore f.f. della UOSD Coordinamento di Psicologia di base e degli stati di emergenza- Coordinamento di NNPIA.