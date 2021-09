Asl Caserta, sospensioni per coloro che non si vaccinano

All’interno della Asl di Caserta, ci sono state alcune sospensioni in quanto alcuni membri del personale interno, non si sono sottoposti a quello che è l’obbligo vaccinale.

La vaccinazione anti Covid resta uno dei temi da affrontare a poco più di una settimana dalla ripresa dell’anno scolastico che, metterà completamente la parola fine al periodo estivo.

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca continua a lanciare tutta una serie di appelli al fine di spingere le famiglie a far vaccinare gli studenti tra i 12 ed i 19 anni, anche all’Asl di Caserta ci sarebbe qualche qualche problema interno in quanto, devono ancora far fronte al personale non vaccinato.

Già nelle scorse settimane il direttore generale Ferdinando Russo aveva provveduto a firmare i provvedimenti di sospensione a carico di medici ed infermieri che avevano scelto di non aderire alla campagna vaccinale. Oggi sono arrivati ulteriori provvedimenti dopo che, la dirigente Cosentino, ha verificato che dopo la notifica del “pericolo sospensione” perché non si sono sottoposti al vaccino, il personale dell’Asl non ha notificato ulteriori novità. Per questo motivo sono scattate le sospensioni dal lavoro senza pagamento dello stipendio