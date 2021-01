ASL DI CASERTA/COVID 19, BOLLETTINO ASL, 6 DECESSI

Manifestazione dei sintomi

· Febbre ≥ 37,5°C con o senza brividi· Tosse di recente comparsa

· Difficoltà respiratorie

· Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)

· Naso che cola

· Mal di gola

· Diarrea soprattutto nei bambini, in presenza di uno di questi sintomi contatta il tuo medico curante.

Norme

· Rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici

· Contatta immediatamente il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra (Lun-Ven ore 8-20, Sab ore 8-10)

– i medici di continuità assistenziale nei giorni e negli orari non coperti.

· In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), richiede

tempestivamente il test diagnostico.

· Verrai contattato successivamente dal personale ASL per le modalità di esecuzione del tampone

Ricorda di lasciare sempre il recapito telefonico e l’indirizzo di domicilio al tuo medico curante.

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso è definito come:

· Una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19

· Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

· Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti

· Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso

COVID-19 in assenza di DPI idonei

· Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio

addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei

· Una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.