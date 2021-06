ASL DI CASERTA PROLUNGA PER UN ALTRO GIORNO IL MODERNA DAY

Non è bastato un giorno per vaccinare giovani ed over, poiché dalle 6000 dosi messe a disposizione per il Moderna Day sono arrivate pochissime adesioni.

446 dosi quelle somministrate per 223 coppie. L’Asl ha dunque deciso di lasciare aperta la piattaforma per le prenotazioni anche oggi.

Le adesioni degli over, sono numerosi infatti gli uomini e donne in età che restano ancora nel limbo del non so, forse, o addirittura del no. Mentre i giovani sono nuovamente accorsi numerosi senza però trovare la possibilità di mettersi in coppia.