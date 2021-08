ASL di Caserta- Dopo una verifica iniziata a fine luglio, il direttore generale dell’Asl di Caserta ha sospeso 22 dipendenti. Dalla verifica è emerso che ben 200 dipendenti non si erano vaccinati, ridottisi poi a 22 dopo i vari solleciti. Per chi non ha aderito alla campagna vaccinale è scattata la sospensione che resterà in vigore fino a che non avranno provveduto a vaccinarsi e comunque non oltre il 31 dicembre.