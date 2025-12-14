Eventi

Aspettando il Natale si conclude TrianonDanza e torna la “Cantata dei Pastori” con Peppe Barra

Di Redazione
Screenshot

Al Trianon Viviani la seconda settimana del mese di dicembre, che precede il Natale, propone gli ultimi spettacoli di TrianonDanza e il ritorno della classica Cantata dei Pastori con Peppe Barra.

La neorassegna sui «nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea»
si conclude con gli ultimi tre titoli programmati. Il primo è Dianara, martedì 16 dicembre, alle 20, uno spettacolo ideato e coreografato da Marcella Martusciello, con musica dal vivo, ispirato alla figura della sacerdotessa della dea Diana e alla strega del folklore campano Janara.

L’indomani, mercoledì 17 dicembre, sempre alle 20, due titoli in sequenza:
Scintilla tra le ombre e, a seguire, StraVaganza, entrambi con le coreografie di Fernando Suels Mendoza e la direzione artistica di Annamaria di Maio.

Da venerdì 19 dicembre, il classico appuntamento di Natale con Peppe Barra e la Cantata dei Pastori. La sacra rappresentazione tradizionale è in scena
ogni venerdì e sabato, alle 21, e la domenica, alle 18, fino al 4 gennaio.

Continua, intanto, fino a domenica 11 gennaio, Scarpetta dopo Scarpetta.
Un secolo di ritorni e avventure sulle scene, la mostra iconografica allestita dal Trianon Viviani in occasione del Centenario della morte del grande commediografo e attore, che inaugurò il teatro con la sua compagnia nel 1911. L’esposizione, a ingresso libero, è curata da Francesco Cotticelli, Pino Miraglia, Gianni Pinto e si avvale del patrocinio dell’università Federico II.

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita:
botteghino del teatro, prevendite convenzionate e online su
AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16
alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081
0128663, email
boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social
media Facebook, Instagram e YouTube.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città
metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di
Rai Campania.