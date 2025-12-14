Aspettando il Natale si conclude TrianonDanza e torna la “Cantata dei Pastori” con Peppe Barra

Al Trianon Viviani la seconda settimana del mese di dicembre, che precede il Natale, propone gli ultimi spettacoli di TrianonDanza e il ritorno della classica Cantata dei Pastori con Peppe Barra.

La neorassegna sui «nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea»

si conclude con gli ultimi tre titoli programmati. Il primo è Dianara, martedì 16 dicembre, alle 20, uno spettacolo ideato e coreografato da Marcella Martusciello, con musica dal vivo, ispirato alla figura della sacerdotessa della dea Diana e alla strega del folklore campano Janara.

L’indomani, mercoledì 17 dicembre, sempre alle 20, due titoli in sequenza:

Scintilla tra le ombre e, a seguire, StraVaganza, entrambi con le coreografie di Fernando Suels Mendoza e la direzione artistica di Annamaria di Maio.

Da venerdì 19 dicembre, il classico appuntamento di Natale con Peppe Barra e la Cantata dei Pastori. La sacra rappresentazione tradizionale è in scena

ogni venerdì e sabato, alle 21, e la domenica, alle 18, fino al 4 gennaio.

Continua, intanto, fino a domenica 11 gennaio, Scarpetta dopo Scarpetta.

Un secolo di ritorni e avventure sulle scene, la mostra iconografica allestita dal Trianon Viviani in occasione del Centenario della morte del grande commediografo e attore, che inaugurò il teatro con la sua compagnia nel 1911. L’esposizione, a ingresso libero, è curata da Francesco Cotticelli, Pino Miraglia, Gianni Pinto e si avvale del patrocinio dell’università Federico II.

