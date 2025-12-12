Assalto a un portavalori: banditi in fuga con 300mila euro

Un gruppo armato ha preso di mira, nella tarda serata di giovedì, un furgone portavalori in transito lungo la Statale 655, nei pressi dello svincolo per Candela. Il mezzo, con a bordo due guardie giurate, è stato costretto ad accostare dopo essere stato affiancato da due auto che ne hanno impedito la marcia. L’azione è stata rapidissima e condotta con modalità militari.

Esplosioni e colpi d’arma da fuoco durante l’azione

I malviventi, otto secondo una prima ricostruzione, hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco per intimidire gli operatori. Subito dopo avrebbero piazzato un ordigno artigianale sul portellone posteriore del blindato, provocando l’apertura del vano e ottenendo accesso ai sacchi contenenti il denaro. Il bottino stimato raggiunge i 300mila euro. Le guardie giurate non avrebbero riportato ferite.

Indagini in corso della Polizia Stradale e della Mobile

Le pattuglie della Polizia Stradale di San Severo e gli investigatori della Squadra Mobile sono arrivate sul posto pochi minuti dopo la fuga del commando. Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze e analizzando i rilievi per definire la dinamica e individuare i responsabili. Le forze dell’ordine ritengono che il gruppo possa aver pianificato l’assalto con cura, scegliendo un tratto di strada isolato per ridurre i rischi.

(Foto Agenzia)