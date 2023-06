Assemblea nazionale di Italia viva, Santangelo ribadisce il ruolo del gruppo regionale: la sfida riformista passa per lavoro e mezzogiorno

Un importante momento di confronto per affermare un modello culturale indispensabile per garantire un protagonismo al nostro paese. Ad un anno esatto dalle elezioni europee abbiamo ribadito la centralità del gruppo regionale di Italia viva nella costruzione di un progetto prima ancora che di una lista alle prossime elezioni europee. Temi come il lavoro, il mezzogiorno, l’ambiente devono trovare nel prossimo Parlamento Europeo quella centralità indispensabile a garantire al nostro paese quelle risorse necessarie per superare il momento di crisi. Lo ha dichiarato Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia viva al consiglio regionale della Campania a margine dell’assemblea nazionale che si è svolta alla stazione marittima di Napoli dal tema 365 giorni all’alba, l’alternativa è riformista