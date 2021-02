Anche questo Carnevale, ormai è passato, nella giornata di martedì grasso però c’è anche chi ha trovato il tempo per divertirsi e non solo, creando anche vari assembramenti e il caso del noto Centro Commerciale Campania. Orde di ragazzini e non ammassati l’uno addosso all’altro, nel frattempo le normative covid, lasciano il tempo che trovano, praticamente inutili.

Il virus nel frattempo continua a circolare imperterrito e qualcuno si chiede ancora come mai