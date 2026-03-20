Assicurazione per i monopattini elettrici dal 16 Maggio

Scatta l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici in Italia a partire dal prossimo 16 maggio. Il decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale, disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per il rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione “prevalentemente elettrica”. Come ha precisato Assoutenti, il contrassegno identificativo dei monopattini non sarà legato al mezzo, ma al proprietario e dovrà essere installato sul parafango posteriore del mezzo o sulla parte anteriore del piantone dello sterzo.

La richiesta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma Gestione pratiche online, accedendo con Spid di secondo livello (nome utente e password più un codice temporaneo Otp via app o Sms) o Carta d’identità elettronica. Come ha sottolineato Assoutenti, “su tale piattaforma sarà possibile presentare istanza per il rilascio della targa, prenotare il ritiro del contrassegno presso gli uffici della motorizzazione o degli studi di consulenza automobilistica, comunicare furti o smarrimenti della targa o richiederne la cancellazione”.