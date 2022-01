Assise Comunale. All’ ordine del giorno anche la mozione di Roberta Greco (PD) -” revisione degli abbonamenti per la Reggia”

Caserta. Giovedi’ 13 gennaio 2022 ,si riunisce il consiglio comunale anche se in modalità online. All’ ordine del giorno il Biodigestore e la sua collocazione che ,come noto il Sindaco Carlo Marino ha deciso di delocalizzare in località Ponteselice , area Asi e piu’ precisamente in Via Enrico Mattei.

A riguardo si discuteranno due interrogazioni presentate a firma di Romolo Vignola e Dino Fusco e sulla questione apriranno il dibattito Gianpiero Zinzi e Pio Del Gaudio.

Ma quello di Giovedi’ non sarà un consiglio comunale monotematico infatti all’ ordine del giorno ci saranno altri interessanti punti . Si tratta di tre mozioni presentate da Matteo Donisi ( PD) che propone l’ istituzione di un numero telefonico 1522 per combattere lo stalking e la violenza di genere. Molto interessanti sono anche le altre due mozioni presentate rispettivamente da Roberta Greco ( PD) – revisione degli abbonamenti per la Reggia e da Raffaele Giovine ( Caserta Decide) -individuare aree comunali per tamponi molecolari a prezzi abbordabili.