ASSISTENTE AMMINISTRATIVA “Figlia d’Arte” propone merito al Dirigente del Liceo Diaz di Caserta

Si chiama Esposito Daniela, attualmente presta servizio al Liceo Diaz, la sua grande passione per il lavoro e la passione ereditata dal papà (scomparso il 26 marzo u.s.), per il settore Reclutamento, ove è stata anche candidata (anni addietro) eletta Consigliere comunale di Caserta, esponente scuola a disposizione per la città nell’ ambito delle graduatorie del personale della scuola docente ed Ata.

Il suo percorso per la città di Caserta ha abbracciato 2 fronti, mamma di Tom un ragazzo autistico, effettuando anche una diretta per la patologia che ormai si diffonde sempre più, nonostante la sua vita difficoltosa ha coltivato questa passione grazie al suo legame con il padre che era un dsga di Napoli ove per anni ha lavorato insieme acquisendo le sue competenze nell’ufficio, ringrazia il D.S. Prof. L.Suppa” per averle affidato un settore importante del Personale, che richiede competenze.

La scomparsa del padre è stata una forza per continuare come punto di riferimento prezioso di informazioni del reclutamento scuola.

Ringrazia con le sue umili parole , il D.S. “Luigi Suppa” l’unico che dimostrato umanità per il suo caso, ed ha chiesto di farlo qui sul ns quotidiano:

“FRA LE PAGINE DELLA MIA VITA SCRITTA COL PENSIERO C’È L’INCHIOSTRO PIÙ INDELEBILE E SINCERO, HA SCRITTO GRAZIE PER LA PAZIENZA, PER LA COSTANZA, PER LA SUA SILENZIOSA VICINANZA, PER IL SOSTEGNO E LA PERSEVERANZA, PER L’ESCLUSIVA UMANITA’ DIMOSTRATA OGNI GIORNO PER LE MIE DIFFICOLTA’ DI VITA.

ESSERE MAMMA DI UN FIGLIO DIVERSO SIGNIFICA ANCHE SAPER APPREZZARE CIO CHE ALTRI NON COGLIONO PERCHE APPARTENGONO ALLA SOCIETA’.

L’UNICO DIRIGENTE OLTRE IL MIO PAPA’ CHE HA CAPITO LA MIA DOLOROSA E DIFFICOLTOSA VITA.

MIO FIGLIO MI HA INSEGNATO CHE LE PAROLE NON SERVONO.

GRAZIE DI TUTTO MIO CARO PRESIDE”