Associazione Artedonna, presentazione del testo “Il punto delle chimere”

Le favole ci consentono di esteriorizzare i nostri conflitti interni e, spesso, di risolverli attraverso il sogno. Node (pseudonimo dell’autrice Maria Dolores Morelli), con il suo libro “Il punto delle chimere”,ci conduce alla scoperta dei nostri desideri e delle nostre contraddizioni. Il libro di Node, con la rappresentazione fantastica dei suoi personaggi, ci induce a riflettere sulle molteplici dualità che condizionano ed, a volte, influenzano la nostra vita, obbligandoci ad imboccare una strada anziché un’altra: verità o finzione? essere o apparire? razionalità o emozione?

“.. lo senti questo richiamo Idolie? Sono i nostri amici che non sanno lasciarsi andare…” afferma l’autrice per sottolineare quanto, a volte, la razionalità ci imprigioni in stereotipi preconfezionati, privandoci di quella parte “bambina” in cui risiedono la creatività e le emozioni. “.. Vedi il suono ab origine com’è fermo, autorevole, conduce, non induce. È questo di cui oggi si ha bisogno!..” continua la scrittrice, riflettendo sul fatto che la razionalità , spesso, “conduca” e non “induca” le persone a fare le proprie scelte.

Con i suoi simpatici amici di viaggio, Node, ci aiuta a tracciare la nostra mappa delle chimere.

Qual è la tua?

Vieni a scoprirlo: il libro sarà presentato dall’Associazione Artedonna.ETS venerdì 14 aprile 2023 ore 19:00 ad Aversa, all’Art Gallery Civico 103. È una iniziativa solidale, inserita nella rassegna “Aversa Terra dei libri” del Comune di Aversa che punta alla valorizzazione della lettura nel territorio. I proventi della vendita di questo libro sono devoluti in beneficenza.