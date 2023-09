Associazione Mondragone Bene Comune.” Possiamo sapere qualcosa della Social Card?”

Abbiamo già scritto della scellerata scelta del governo delle destre di spazzare via il Reddito di cittadinanza

e abbiamo evidenziato per tempo i gravi limiti della Carta Risparmio Spesa per l’acquisto di beni alimentari

di prima necessità, cercando comunque di lanciare l’allarme per una sua gestione amministrativa scevra da

ritardi, anomalie e tentativi clientelari: https://www.casertanotizie.com/politica/2023/06/03/ambc-appello-

ai-comuni-per-la-carta-risparmio-spesa-2023/.

Abbiamo letto in questi giorni che in tante città d’Italia molte persone non hanno ancora ottenuto la Card e

rischiano di perdere il contributo economico a cui hanno diritto. Come si sa, c’era la scadenza del 15

settembre per il primo utilizzo del sussidio di 382 €, pena la decadenza del sostegno. Le risorse che erano

previste per quella famiglia che non ha ottenuto la Card vengono ritirate e distribuite a chi ha già la

tessera, creando una contrapposizione di cui è responsabile solo il farraginoso meccanismo di

accreditamento messo in campo dal Governo Meloni.

Come si ricorderà, dopo numerose pressioni e proteste di Anci e Anci Campania, c’era stata una riunione

con Inps, Masaf e Poste, in cui Anci e Anci Campania avevano segnalato una serie di criticità, riportate dai

Comuni, nella gestione dell’applicativo web dell’INPS (es.: cambi di residenza, non corrispondenza nucleo

familiare, Isee ecc) e l‘Istituto s’era impegnato ad apportare alcune modifiche evolutive alla

piattaforma per renderla più flessibile e consentire le necessarie modifiche/segnalazioni da parte dei

Comuni. A dimostrazione della macchinosità del processo messo in campo dalle destre e dei limiti

di tutta la procedura, che non facevano ben sperare in un iter positivo e soprattutto senza ostacoli e

ritardi.

Trascorsi pochi giorni dalla scadenza del 15 settembre, potrebbe essere opportuno conoscere (magari

anche attraverso qualche interrogazione consiliare) qual è la situazione a Mondragone, quante Card

dovevano essere consegnate, quante ne sono state effettivamente consegnate e se anche da noi ci sono

residenti che non hanno potuto ritirare la card o che non hanno neanche ricevuto la lettera da Poste

italiane.

Sarebbe auspicabile poi che qualcuno, a partire dal Sindaco, intervenisse presso il ministro dell’Agricoltura

e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, per far prorogare la scadenza del 15 settembre per

l’attivazione della social card, consentendo a tutte le persone beneficiarie di poterla ricevere e utilizzare.