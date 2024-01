Associazione per la legalità’ “ Invisibili “ approda Nicola Barbato poliziotto e Medaglia d’Oro al Valor Civile.

L’associazione nazionale di legalità “Invisibili” continua a crescere in provincia di Caserta ed accoglie tra le sue fila una figura di prestigio che assume grosso valore sia in ambito nazionale che per il territorio casertano. Oggi, infatti, è stato direttamente il Vicepresidente nazionale Enrico Trapassi a raccogliere personalmente l’adesione di Nicola Barbato poliziotto e Medaglia d’Oro al Valor Civile.

“L’ingresso di Nicola nell’associazione è per tutti noi un onore oltre che un emozione forte” – ha dichiarato Enrico Trapassi- “Io e Nicola siamo amici da anni ed abbiamo condiviso tante iniziative sul tema giustizia e legalità, ma la sua spontanea e convinta adesione testimonia, ancora una volta, il suo apprezzamento per gli uomini e le donne di “Invisibili” e per le nostre battaglie. La sua presenza è un ulteriore stimolo ed un esempio per ognuno di noi! A Nicola va il mio profondo ringraziamento ed un caloroso benvenuto”. Ringraziamenti per l’adesione arrivano anche dal Presidente nazionale Pietro Paolo Mascione che ha così commentato la notizia: “Sono onorato, da poliziotto prima ancora che da presidente dell’associazione, di poter dare il benvenuto ad un servitore dello Stato, un simbolo ed un esempio come Nicola. Ho avuto modo di esprimergli l’enorme stima che ho per lui quando l’ho conosciuto a Caserta attraverso Enrico e questa sua adesione è una grande iniezione di fiducia per il percorso di crescita che stiamo avendo e l’impegno che portiamo avanti. Benvenuto Nicola, grazie da tutti noi!”.