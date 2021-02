Assolta la donna che era stata accusata di essere una falsa cieca

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una donna è stata assolta dall’accusa di truffa ai danno dello Stato. Stando brevemente alla ricostruzione dei fatti, la donna era stata accusata di truffa ai danni dello Stato per aver incassato, tra il 2002 ed il 2015, circa 130mila euro dall’Inps come assegno di invalidità per cecità. Le indagini sulla presunta falsa cieca erano partite in seguito ad un esposto anonimo. La Guardia di Finanza aveva così effettuato appostamenti ed effettuando riprese nei pressi dell’abitazione dell’anziana. Dalle indagini era emersa una possibile incompatibilità di alcune azioni con la patologia per la quale percepiva il reddito dall’Inps. Così era stata denunciata. All’esito del processo il pm aveva invocato la condanna a 2 anni di reclusione ma i giudici hanno accolto le tesi del difensore della donna assolvendola. Il legale ha sostenuto come la donna fosse affetta da cecità “motu mano“, riuscendo dunque a percepire alcuni movimenti (a distanza ravvicinata) e quindi traendo in inganno i finanzieri che l’avevano filmata in un ambiente a lei familiare. Inoltre la revoca del beneficio da parte dell’Inps non provava la colpevolezza in quanto non erano stati effettuati esami specialistici con strumentazione diagnostica. Insomma, la donna era cieca davvero.