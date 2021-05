Assolto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’aggressione ai danni alla sua ex compagna

SANTA MARIA CAPUA VETERE – G.C., uomo di 47 anni e di Caserta, è stato assolto dall’accusa di stalking e lesioni aggravate nei confronti della sua ex compagna C.D.A. 47enne. Ad assolvere G.C. è stato il giudice Giuseppe Meccariello del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Ricostruendo brevemente l’accaduto, secondo l’accusa G.C., dopo la cessazione della convivenza con l’ex compagna ha iniziato, tra il settembre 2019 e il gennaio 2020, a compiere atti molesti e persecutori anche in presenza della figlia minore della donna. In un’occasione, a seguito di un litigio, il 47enne afferrò C.D.A alle spalle e la colpì violentemente al volto con una testata che ebbe come conseguenza la frattura del setto nasale della donna giudicata guaribile in 20 giorni dai medici dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.