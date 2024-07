ASSOLTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE: SVOLTA NEL PROCESSO PER VIOLENZA DOMESTICA

Santa Maria Capua Vetere, 18 luglio 2024- Un importante caso giudiziario si è concluso con un verdetto di assoluzione per insufficienza di prove. M.E. un 35enne di Trentola Ducenta, è stato assolto dalle accuse di maltrattamenti, violenza privata ed estorsione nei confronti della sua ex compagna, una 36enne di Castel Volturno.

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduto dal giudice Giovanni Caparco, con a latere Francesco Maione e Anna Lisa Simone, ha dichiarato che “il fatto non sussiste”. La decisione è arrivata dopo un processo che ha visto l’accusa, rappresentata dalla Procura sammaritana, chiedere una condanna a 8 anni di reclusione.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, M.E., assistito dall’avvocato Francesco Balivo, avrebbe esercitato comportamenti violenti e prevaricatori contro la sua ex convivente dal 2019 fino ad agosto 2023. Durante questo periodo, l’uomo avrebbe minacciato di morte la donna, anche mentre era incinta del loro primogenito. Le accuse includevano episodi di strattonamenti, calci e tirate di capelli. Inoltre, M.E. avrebbe insistito per ottenere somme di denaro, e in risposta ai rifiuti della donna, l’avrebbe percossa ripetutamente, anche pochi giorni dopo la nascita del loro bambino.

La situazione della vittima si era aggravata al punto che fu necessaria la sua collocazione in una casa protetta, mentre a M.E. furono imposti gli arresti domiciliari.

Durante il processo, tuttavia, l’avvocato difensore ha evidenziato numerose contraddizioni nelle testimonianze della vittima e dei testimoni. Queste incongruenze hanno portato i giudici a pronunciare una sentenza di assoluzione, ritenendo che le prove non fossero sufficienti a supportare le accuse.

La conclusione di questo caso ha sollevato molteplici discussioni, in particolare riguardo alla gestione e alla valutazione delle prove nei casi di violenza domestica. La decisione del tribunale pone in risalto l’importanza di prove concrete e coerenti per sostenere accuse così gravi.