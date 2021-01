Assunta al comune di Capua l’arch. Raffaella Esposito

CAPUA – Con determina n. 934 del 30/12/2020 è stato infatti inserito nella pianta organica un architetto che andrà in forza in uno degli uffici in cui necessaria era un’iniezione di energie nuove. Nell’atto si legge che rilevato come a seguito dell’avviso di manifestazione d’interesse risulta che il Comune di Sorrento con atto del Dirigente Risorse Umane n. 2127 del 20.12.2018, ha approvato la graduatoria di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità al profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”, categoria D; vista la deliberazione della Giunta comunale n. 138 in data 24.12.2020 che ha approvato lo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti con l’ente concedente l’utilizzo della graduatoria; dato atto che la convenzione è stata sottoscritta da entrambi i Comuni ed acquisita con prot. n.21653 del 29.12.2020; rilevato che dallo scorrimento della graduatoria in oggetto il primo dei concorrenti idonei e liberi, atteso che i primi 4 risultano già stati assunti dal Comune di Sorrento e che i primi due idonei non vincitori, regolarmente avvisati, hanno comunicato la propria volontà di non accettare l’incarico , si è provveduto a convocare l’altra candidato idoneo e libero, l’architetto Raffaella Esposito. Quest’ultima viene assunta con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”, categoria D, posizione economica D1, con decorrenza 31.12.2020, dando atto che l’assunzione avviene attingendo dalla graduatoria dei concorrenti risultati idonei alla selezione pubblica per la copertura del posto di categoria D e profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, approvata dall’ente Comune di Sorrento, nella quale la neoassunta si trova collocata al posto n. 7: – primo posto utile secondo l’ordine di graduatoria. La determina stabilisce altresì che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto dalla dipendente, fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la pubblica 4 amministrazione, assegnando la dipendente al Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale e Ambientale.