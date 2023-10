Assunti dalla TeaTek i lavoratori della ex Whirlpool di Napoli

Come è andata a finire la vertenza ex Whirlpool di Napoli

Cosa ne è stato dei lavoratori letteralmente buttati in mezzo alla strada dalla ex Whirlpool di Napoli.

I lavoratori sono stati assunti e hanno firmato il nuovo contratto, che li legherà alla nuova azienda, dopo 1433 giorni di vertenza e di presidi ininterrotti.

Passato il clamore mediatico, delle proteste e delle occupazioni stradali, l’impegno delle parti sociali ha dato i suoi frutti, consentendo, a seguito di lunghe e delicate trattative, la ricollocazione del sito industriale con conseguente riassorbimento dei lavoratori licenziati.

A seguito del licenziamento dei 347 dipendenti del sito di via Argine i lavoratori misero in campo ogni forma di lotta. Dall’occupazione del sito, alle occupazioni stradali, nonché, manifestazioni, cortei e presidi, che hanno visto teatro di lotta anche la capitale. Tutto questo non è passato inosservato e le istituzioni seppur con i tempi e le lentezze della burocrazia, hanno risposto, creando le condizioni per la rivalutazione del sito dismesso.

Il commissario straordinario della ZES Campania,(acronimo di Zona Economica Speciale), Giosy Romano, nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi su proposta del ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna d’intesa con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha annunciato l’acquisizione, del complesso industriale ex Whirlpool di Napoli, da TeaTek Group Spa, che opera nel campo dei mercati delle Acque, delle Energie Alternative e degli Impianti Industriali.

Nello stabilimento di Ponticelli saranno prodotti, non più lavatrici, ma, pannelli fotovoltaici di nuova generazione. Il gruppo TeaTek ha sede legale a Napoli e sede operativa ad Acerra, oltre a filiali internazionali. Quindi una doppia vittoria, in quanto la fabbrica passa ad un’azienda campana, che avrà sicuramente più a cuore lo sviluppo economico della zona e la serenità dei lavoratori. Attualmente il gruppo, Tea-TEK, le due sigle stanno per, “Telecomunicazioni-Energia-Automazione” e “Tecnologia e Know how”, conta un organico di circa 950 dipendenti e collaboratori, con una età media di circa 35 anni, ma, da qui a poco i lavoratori aumenteranno di altre 340 unità, comprendenti 312 ex Whirlpool più altri 28 giovani lavoratori, che saranno inseriti nella produzione di via Argine.

La firma del contratto rappresenta non la fine delle lotte, ma l’inizio di una vita nuova, afferma Pasquale uno dei tanti lavoratori coinvolti. Il delegato Fiom, Donato Aiello, dedica la firma ai lavoratori che non sono riusciti a vedere la fine della vertenza. Vincenzo Accurso, della Uilm Campania, ringrazia quanti gli sono stati vicini in questi anni di lotta, soprattutto a voi giornalisti, che ci avete raccontato sempre. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha dichiarato, che da oggi, si volta pagina, per guardare al futuro con maggiore fiducia. L’amministratore delegato della Tea Tek Group, Felice Granisso: esprime la sua personale emozione: “Vedere la gioia negli occhi di queste lavoratrici e di questi lavoratori che non hanno mai perso la speranza per noi rappresenta un ulteriore stimolo. Vogliamo essere la prima azienda 5.0 del Sud Italia”.

Il lavoro messo in campo nei mesi scorsi, dal commissario, insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, al Comune di Napoli e alle Organizzazioni Sindacali ha dato i suoi frutti e questo è fonte di grande distensione e speranza, tra le famiglie dei lavoratori licenziati.