Assunzioni, digitalizzazione e semplificazione: l’impegno del Sindaco Andrea De Filippo per la città di Maddaloni e le future amministrazioni

Nuove e importanti novità giungono per Maddaloni grazie alle politiche di fabbisogno del personale che caratterizzeranno le nuove dinamiche amministrative per il territorio, nel corso dell’anno 2023. Sono state approvate venti assunzioni per rivedere e ammodernare la macchina amministrativa e burocratica della Città: tre nuovi funzionari amministrativi, otto impiegati, a cui aggiungere i cinque nuovi geometri in arrivo grazie al lancio del bando, che vanno ad aggiungersi agli altri cinque già operativi grazie ai recenti concorsi, senza dimenticare altri quattro agenti di polizia municipale e un nuovo perito informatico per rendere la città estremamente competitiva nel fornire servizi di qualità e con una tempistica rapida e certosina. Grazie a tali politiche occupazionali e di ammodernamento dell’apparato amministrativo, la Città di Maddaloni punta all’elaborazione di un quadro amministrativo di eccellenza, mirando alle nuove opportunità provenienti dal lavoro dell’Ufficio Tecnico e all’aumento della sicurezza in Città. Per il terzo anno consecutivo aumentano le assunzioni del Comune, cresce la sicurezza e la videosorveglianza nella Città e nuove risorse economiche consentiranno di far ingrandire i servizi e le opportunità sul territorio cittadino, affrontando con risolutezza i vuoti amministrativi del passato e le carenze in termini di servizi che il Comune fornisce alla Cittadinanza. “Stiamo riscrivendo le logiche amministrative e di efficienza della pubblica amministrazione della nostra città”, ha dichiarato il Sindaco Andrea De Filippo.