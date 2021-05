Assurdo Astraday . Alle ore 00.01 i server dell’ASL sono già in tilt e dopo pochi minuti le prenotazioni sono esaurite

Caserta. L’open day organizzato dall’ASL di Caserta alla caserma Ferrari Orsi di Caserta si rivela un grande bluff. Ci arrivano varie segnalazioni da diversi utenti che a mezzanotte in punto, come da indicazioni, hanno provato invano a prenotarsi. Il server in tilt dopo solo un minuto con l’errore http 503 che indica il servizio non disponibile. E come si vede dallo screenshot che segue, dopo dieci minuti prenotazioni esaurite.

L’orario è ben visibile in basso a destra.

Il messaggio diffusosi in giornata era il seguente.

AstraDay, a mezzanotte via alle prenotazioni: obiettivo 5mila dosi | VIDEO

„AstraDay, a mezzanotte via alle prenotazioni: obiettivo 5mila dosi “

https://apps.saniarp.it/x/OpenDayWorkInProgress

Ci saranno i 5000 fortunati che sono riusciti nell’ardua impresa?