Astra Day, si prosegue domenica 6 giugno nei Comuni di competenza dell’Asl Napoli 3 Sud

Napoli – Sarà domenica 6 giugno la data della prossima giornata di vaccinazioni ad accesso libero con l’ evento Astra Day, per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 Vaxzevria di AstraZeneca. Organizzato dall’Asl Napoli 3 Sud, l’Open Day che si terrà dalle ore 08:00 alle ore 20:00, sarà riservato ai cittadini dai 18 ai 79 anni residenti sul territorio corrispondente ai 56 Comuni di competenza.

Per aderire alla campagna di vaccinazione è necessario prenotarsi al link https://opendayvaccini.soresa.it/

Per effettuare la prenotazione sono indispensabili: codice fiscale, numero tessera sanitaria, indirizzo e- mail, numero di cellulare. Il portale apre alle registrazioni nella giornata di oggi, giovedì 3 giugno, alle ore 17:00. La convocazione presso i centri vaccinali aperti per l’evento, avverrà per ordine di iscrizione tramite sms.