Astrazeneca ritira il suo vaccino da tutto il mondo, motivando la decisione con l’aggiornamento ad una versione adattata anche per colpire le ultime varianti del COVID-19.

Il vecchio vaccino aveva portato ad un calo della domanda a livello globale.

Il colosso farmaceutico anglo-svedese, a fine aprile, ha ammesso per la prima volta in documenti giudiziari, nel corso di un procedimento legale a Londra, che il suo vaccino anti Covid può causare trombosi come raro effetto collaterale.

L’ammissione potrebbe aprire la strada a risarcimenti multimilionari, secondo i media britannici.

Anche l’Agenzia europea per i medicinali ha emesso un avviso secondo cui il vaccino non è più autorizzato all’uso.