Atalanta sei da scudetto!

Una giornata di serie A molto strana, non tanto il rinvio della gara tra Genova e Torino, ma per la situazione che ha visto coinvolte Juventus e Napoli. Come tutti ormai sanno la società azzurra non si è presentata alla sfida contro la Juve. La Juventus dal canto suo, si è recata comunque allo stadio e ha aspettato i fatidici 45 minuti, per avere la vittoria a tavolino. Ora la palla passa al giudice sportivo, intanto però il resto delle gare si è giocato regolarmente. Intanto Atalanta continua a vincere ma la cosa più impressionante e che continua a segnare con una media assurda. La sorpresa di questo inizio di stagione e sicuramente il Benevento, che per il momento si gode il 7 posto in classifica. Inizio invece molto negativo per Udinese con 0 punti conquistati ed anche 0 gol fatti.

Risultati: Fiorentina-Sampdoria 1-2, Sassuolo-Crotone 4-1, Udinese-Roma 0-1, Atalanta-Cagliari 5-2, Parma-Verona 1-0, Lazio-Inter 1-1, Benevento-Bologna 1-0, Milan-Spezia 3-0, Genova-Torino rinviata, Juventus-Napoli ?

Classifica: