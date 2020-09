ATLETICA “6days di ultramaratona”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato:

Con maggiore esperienza e consapevolezza l’atleta campano “Matteo Nocera” (foto) classe 77 con i colori della “Napoli Nord Marathon” proverà a lottare per il massimo traguardo nei sei giorni di corsa su strada valida per il Campionato Assoluto IUTA. L’evento si terrà a Policoro MT dal 7 a 13 settembre. L’appuntamento “unico in Italia” è organizzato dalla A.S.D. Transeo e si svolge al Village l’ItalianUltraMarathon Festival. Al nastro di partenza sono previsti atleti ultramaratoneti provenienti da più nazioni, nella rosa dei partecipanti non manca la quota rosa. Il percorso di gara completamente pianeggiante e asfaltata misura 1082 metri si snoda sotto la pineta del Policoro Village che assicura la perfetta logistica. Matteo Nocera è allenato dall’ex maratoneta Alberico Di Cecco.