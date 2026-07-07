ATLETICA Campania Under 18-20  bilancio da incorniciare e guardare al futuro

Il bilancio dell’atletica campana ai Campionati Italiani giovanili è decisamente positivo e racconta di un movimento in continua crescita. Tra la rassegna Allievi di Grosseto e i successivi Campionati Italiani Juniores di Caorle, gli atleti campani hanno conquistato due titoli italiani, un argento e un bronzo, impreziosendo il bottino con numerosi piazzamenti di rilievo e prestazioni personali che testimoniano il valore del lavoro svolto ogni giorno nelle società della regione. La prima grande soddisfazione è arrivata da Grosseto, dove Antonio Di Palma dell’IdeAtletica Aurora ha conquistato il titolo italiano Under 18 nel lancio del giavellotto con 69,83 metri. Un successo costruito con autorità dall’atleta allenato dal professor Elio Cannalonga, che gli è valso anche la qualificazione ai Campionati Europei Under 18 di Rieti. Nella rassegna tricolore Allievi non sono mancati risultati di assoluto valore anche per gli altri campani. Da sottolineare il quarto posto di Simone Esposito nel salto in alto, il quarto di Giuseppe Capasso nel lancio del disco, la settima posizione di Abiso Adesana Queensly nel salto triplo, l’ottava di Samuele Marco Smith nell’alto e le positive prestazioni di Giuseppe De Matteo, Alice Barile, Gennaro La Marca, Giada Puzzi, Ana Julia Salerno, Giorgia Santonicolo, Serena Montuori e Luca Battista, molti dei quali hanno migliorato i propri riferimenti tecnici o acquisito un’importante esperienza nazionale. A completare il brillante momento dell’atletica campana sono poi arrivati i risultati dei Campionati Italiani Juniores di Caorle. Daniele Orlando (Atletica Agropoli) si è laureato campione d’Italia dei 100 metri in 10″50, confermandosi tra i migliori velocisti italiani della categoria. Grande prova anche per Andrea Masucci (IdeAtletica Aurora), medaglia d’argento nel getto del peso con 17,44 metri, mentre la compagna di squadra Alicya Maria Trotta ha conquistato uno splendido bronzo nei 400 metri con il tempo di 54″73. Quattro medaglie, due maglie tricolori e tanti piazzamenti di prestigio rappresentano il giusto riconoscimento per il lavoro portato avanti dalle società campane, tra cui IdeAtletica Aurora, Atletica Agropoli, Running Club Napoli, Atletica Aversa Centro Santulli, Enterprise Sport & Service, Mondragone in Corsa e SS Salvatore. Dietro ogni risultato ci sono tecnici, dirigenti e famiglie che, con passione e competenza, continuano a far crescere una nuova generazione di atleti. Il futuro dell’atletica campana è già cominciato e questi risultati ne sono la conferma più bella.

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