Giulia Carangelo brilla al Mondiale WDSF di Brema

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Maddaloni (CE) -Giulia Carangelo, ballerina di punta dell’”Accademia dei Talenti “diretta dai maestri Luana Di Lillo ed Ernesto Capalbo, il 28 giugno ha rappresentato Maddaloni al Mondiale WDSF Danze Latine di Brema, in Germania, nella categoria Adult – Solo Latin, conquistando un prestigioso tredicesimo posto su ottantadue atlete provenienti da trenta nazioni. In una competizione di altissimo livello Giulia si è distinta per eleganza, qualità di movimento e capacità interpretativa, confermando la solidità del percorso tecnico costruito negli anni all’interno dell’Accademia. Il risultato ottenuto è motivo di orgoglio per l’intera scuola, che da diciannove anni opera sul territorio con professionalità e dedizione, formando atleti e promuovendo la cultura della danza sportiva.

La performance di Giulia rappresenta un traguardo importante e testimonia il valore del lavoro svolto quotidianamente dai maestri e da tutti coloro che contribuiscono alla crescita dell’Accademia dei Talenti, che il prossimo anno festeggerà 20 anni di attiività. Un traguardo costellato da impegno, costanza, sacrificio e tanta passione che spesso li ha portati a conquistare podi prestigiosi in giro per il mondo.