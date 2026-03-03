Atletica, confronto sugli impianti: si apre un tavolo ma senza impegni concreti

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato a Palazzo San Giacomo il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei, e il numero uno regionale Bruno Fabozzi e il consigliere Nazionale Fidal Carlo Cantales per discutere dello stato degli impianti di atletica a Napoli e in Campania. Dal confronto è emersa la volontà di istituire un tavolo permanente tra Comune, Regione e Fidal con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise per migliorare le strutture sportive a disposizione degli atleti. Al momento, però, non sono stati annunciati interventi specifici né stanziamenti economici, mentre il tema della carenza e dell’ammodernamento degli impianti resta centrale per il movimento atletico campano. Intanto l’amministrazione comunale non abbandona la candidatura di Napoli a ospitare le partite degli Europei di calcio del 2032. Dopo l’ultimo incontro con i delegati della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della UEFA, il Comune ha inviato nei tempi previsti la documentazione richiesta relativa al progetto di restyling e ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona. Il piano prevede, tra gli interventi, anche l’eliminazione della pista di atletica per presentare ufficialmente la candidatura della città e dell’impianto di Fuorigrotta agli Europei di UEFA Euro 2032.