ATLETICA: Crolla il record italiano indoor dei 5000

Cade un primato storico dell’atletica italiana indoor grazie a Valentina Gemetto. Al meeting di Lione, l’azzurra firma un eccellente 16:00.45 nei 5000 metri al coperto, migliorando nettamente il precedente record nazionale di 16:47.04 che resisteva dal 1996, stabilito da Claudia Menconi a Stoccolma. Una prestazione di grande spessore per l’atleta della Caivano Runners, capace di interpretare con coraggio una distanza poco frequentata in sala, mantenendo un ritmo costante e competitivo. Gemetto chiude al sesto posto una gara di alto livello, vinta dalla francese Sarah Madeleine in 15:03.76, confermando il buon momento della mezzofondista azzurra in questa stagione invernale. Sempre in Francia arrivano buone notizie anche dall’asta: a Bordeaux, Matteo Bertelli conquista il secondo posto con la misura di 5,60, risultato che testimonia continuità e solidità tecnica in vista dei prossimi appuntamenti internazionali indoor.