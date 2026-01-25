ATLETICA CROSS – 69° Campaccio. La Campania sui podi di Legnano con Nimbona e Falco

SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) – Il 69° Campaccio Cross Country ha regalato spettacolo e grandi emozioni sul tradizionale e selettivo tracciato lombardo. Nella gara femminile, disputata sui tre giri del percorso per un totale di 6 km, gli occhi e gli applausi del pubblico italiano sono stati tutti per Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), a soli 25 anni ormai senza dubbio l’azzurra più forte e vincente di sempre nell’atletica nazionale. Battocletti, con una gara in solitaria chiusa in 21’08”, ha riportato il tricolore sul gradino più alto del podio del Campaccio, bissando il successo già ottenuto nel 2025. Alle sue spalle la burundese Francine Niyomukunzi, vincitrice dell’edizione 2024, che sul terreno reso ostile dal fango ha fermato il cronometro a 21’32”. Terzo posto per Elvanie Nimbona, che chiude a 25 secondi dalla vincitrice e a una sola lunghezza dalla seconda, regalando alla Campania un prestigioso podio internazionale. Ottime notizie dal percorso ridisegnato riservato alle categorie giovanili, dove arriva l’argento di Alessandra Falco tra le Juniores (U20): una prova di grande determinazione e maturità agonistica, chiusa in 23’12”, da considerare un vero trionfo per atteggiamento e piazzamento. Festeggia la vittoria Licia Ferrara con 22’08”, mentre Letizia Cavallaro sale sul terzo gradino del podio con 24’06”. Gara combattuta anche per Luigi Giannotti nei 2500 metri del Campaccio: quarto classificato a soli due secondi dalla vittoria, penalizzato da un episodio controverso a circa 400 metri dall’arrivo (una caduta o uno spintonamento), riesce comunque a rientrare nella volata finale, conquistando una piazza d’onore che vale quanto un successo. Dalla pista al fondo strada, arriva un altro titolo per la Campania con Francesca Palomba, che si laurea campionessa regionale sulla distanza dei 21,097 km alla Nuceria Paganorum. La senior chiude prima assoluta con l’ottimo tempo di 1h22’59”, confermandosi protagonista di spessore. A completare un fine settimana memorabile, la ciliegina sulla torta arriva dall’atletica indoor: Valentina Gemetto firma un primato storico al meeting di Lione, correndo i 5000 metri al coperto in 16:00.45, nuovo record italiano che migliora nettamente il precedente 16:47.04 di Claudia Menconi, risalente al 1996. Un weekend che racconta, ancora una volta, come l’atletica campana sappia farsi largo ben oltre i confini regionali: dalla Lombardia ai palcoscenici internazionali, tra fango, pista e strada, sono risultati che parlano di identità, sacrificio e ambizione, portando la Campania sul podio del grande atletismo.