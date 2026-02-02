ATLETICA – Cross C.R.I./ CdS di Corsa Campestre

Nella suggestiva cornice della Villa “Diego Del Rio” di Sant’Antimo sono stati assegnati i titoli regionali individuali e di società di corsa campestre. La manifestazione, svoltasi nella mattinata di domenica 1 febbraio 2026, è stata ottimamente organizzata dalla Hinna Atletica Sant’Antimo, guidata dal presidente Peppe D’Aponte, regalando agli atleti e al pubblico una giornata di grande sport e partecipazione. L’evento, realizzato con la collaborazione della FIDAL Campania e del Comune di Sant’Antimo, ha confermato l’elevato livello organizzativo della società ospitante, lasciando ottime sensazioni anche in vista dell’importante appuntamento di livello nazionale previsto prossimamente in Sicilia. Il cross ha assegnato i titoli regionali giovanili individuali e di società 2026, oltre al Cross Corto Assoluto Individuale.

Risultati individuali

Nel Cross Corto Assoluti maschile (Km 3) si impone Carmine Luce (Isaura Valle dell’Irno), mentre in campo femminile successo per Francesca Stabile (Arca Aversa Centrosantulli).

Nella gara Cadetti (Km 2) vittoria di Luigi Giannotti, mentre tra le Cadette (Km 2) primeggia Giorgia Ruggiero (Victoria).

Tra i Ragazzi (Km 1) successo per Pierpaolo Polichetti (Isaura Valle dell’Irno), al femminile Keona Vetrone Filippide Runners

Nella categoria Esordienti maschili (600 m) primo posto per Raffaele Di Domenico (Enterprise Sport & Service), mentre tra le Esordienti femminili (600 m) vince Sofia Ferraro (Hinna Mac 82).

Classifiche di Società (CdS)

Nel CdS Cadetti si afferma il team Caivano Runners con 138 punti.

Nel CdS Cadette primo posto per Enterprise Sport & Service con 130 punti.

Il CdS Ragazzi vede prevalere Isaura Valle dell’Irno con 139 punti, che conquista anche il primo posto nella categoria Ragazze.

Tra gli Esordienti maschili, successo per Enterprise Sport & Service con 137 punti, mentre tra le Esordienti femminili il gradino più alto del podio è ancora occupato dal team Enterprise Sport & Service.

Una manifestazione riuscita sotto ogni aspetto, che ha confermato Sant’Antimo come punto di riferimento regionale per la corsa campestre e la Hinna Atletica come realtà solida e appassionata nel panorama dell’atletica campana.