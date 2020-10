Atletica outdoor: Tricolore per l’atleta di Frignano Vincenzo Magliulo nella 5 Km di marcia.

Nella 5 Km. di Marcia valida per “Campionato Italiano Individuale” a trionfato l’atleta campano Vincenzo Magliulo classe 76 (foto) originario di Frignano. Magliulo ha concluso la gara in 22’53”36 con la soddisfazione di essere anche il primo in assoluto su tutta l’altra categoria in gara. Il marciatore casertano non è nuovo in queste imprese già dalle categorie giovanili. Per i successi ottenuti gode di una luccicante bacheca e un notevole palmares. La passata stagione si è distinto con un Oro italiano e un Argento europeo alle spalle dell’olandese Rik Liestink. Magliulo, veste i colori della società sportiva “Enterprise Giovani Atleti” di Bari del presidente Michele Paparelli. Hanno completato il podio Master 40: Luca La Torre “Pol. Rocco Scodellaro” con 23’14”52. e Vincenzo Pontraldolfo 25’00”46 “Amatori Atl. Acquaviva”. I marciatori hanno gareggiato a porte chiuse sul tartan del campo Enzo Tenti. L’organizzazione è stata curata dalla società “UP Policiano Arezzo Atletica” con egida della Fidal.