ATLETICA: Per Maietta atleta di Caserta un probabile biglietto per Ancona in occasione del tricolore Indoor.

Il comunicato:

Il velocista, Giovan Battista Maietta, domenica sette febbraio in compagnia del tecnico Angelo Garofalo (foto) è giunto nella città di Parma per correre la distanza dei 200 metri sul tartan dell’ impianto Centro Polivalente “Gino Lottici”; prova valida per accedere al Titolo Italiano Indoor nel tempio “Palaindoor di Ancona” la più grande struttura stabile per l’atletica leggera al coperto di tutta Italia in programma domenica 13 febbraio. Nella città dell’Emilia Romagna l’atleta di Caserta ha gareggiato in prima batteria scendendo in pista con la necessaria concentrazione sui blocchi e con l’orecchio vigile allo comando dello starter, dopo lo sparo l’Allievo ha curato l’appoggio e la falcata arrivando al traguardo con costante corsa fluida che lo distingue e fissa il display del cronometro con il tempo finale di 24”47 accredito poco più di una certezza per staccare il biglietto per Ancona in rappresentanza della Campania. Giovan Battista Maietta, originario di Marcianise è studente al Liceo Federico Quercia, come atleta ha un completo percorso nella Categorie Promozionale. ora all’età di 16 anni affronta la più importante quella Assoluta. Le cronache sportive nel 2020 lo ricordano per il risultato ottenuto a Forlì dove ha conquistato la medaglia di bronzo in occasione del campionato Italiano Cadetti nella specialità dei 300 metri piani. Il giovane marcianisano corre con i colori bianco verde dell’Atletica Marcianise società capitanata dal tecnico e atleta Angelo Garofalo.

Giuseppe Sacco.