ATLETICA: “Riunione di Apertura”

Al Guariglia di Agropoli atleti in evidenza, successo di partecipazione.

Al calare del sole di sabato 11 si è conclusa la due giorni della “Riunione Regionale Fidal” aperta alla Categoria Assoluti e quella Promozionale Cadetti m.f. Il doppio appuntamento di Atletica Leggera si è svolto (caldo a parte) con regolarità sulle pedane e l’azzurro tartan intitolato a Pietro Mennea dello stadio Raffaele Guariglia di Agropoli cittadina alle porte del Parco del Cilento. All’appuntamento, hanno preso parte oltre trecento atleti provenienti da tutta la Regione Campania, al seguito tecnici e dirigenti di società. Nelle prove, non sono mancati atleti di spessore tecnico che hanno fatto brillare i colori societari registrando valenti tempi e misure. L’occasione, non ha privato la partecipazione a atleti provenienti da altre regioni. L’organizzazione è stata curata dall’Atletica Agropoli, società presieduta da Angelo Palmieri con l’egida della Fidal C.R. Campano. Giusto segnalare, le gare si sono svolte rigorosamente con le misure di prevenzione, da sottolineare la ritrovata normalità nei 1500 metri piani nuovamente in cordata dopo il via, la prova maschile è stata vinta da Michele Gaggiano classe 97 “Enterprise Sport & Service” in 04’00”70, per le donne la distanza è stata raggiunta da Letizia Di Lisa “G.S.Virtus” in 04’35”37. Il caldo non si è risparmiato mettendo a dura prova i numerosi atleti e il Gruppo Giudice della Campania coordinato da Enzo Abate e Paola De Domenico. Prossimo appuntamento con l’atletica in pista al campo CONI di Avellino giovedì 16 luglio, prevista la partecipazione dei Master.