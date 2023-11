ATLETICA: “StraCasale” La 10 km organizzata dalla società Casale…Si.

Casal di Principe. Con il motto “Corriamo in Amicizia” la manifestazione organizzata dalla società di atletica leggera Casale…Si con la corsa su strada di dieci chilometri che prende il nome della Città con il valore superlativo “Stra…Casale” di Casal di Principe ha riconfermato il successo della passata edizione. Il parco Don Peppe Diana “simbolo della legalità” è stato il luogo della partenza e dell’arrivo, la dedizione è stata la chiave di un evento di successo sono le numerose testimonianze ascoltate. Il numero di circa 1000 podisti attirati da diverse località hanno rappresentato in gara 72 società, ha primeggiare nella classifica speciale riservata ai Team la Podistica Frattese del presidente Antonio Alborino. Anche questa volta l’appuntamento ha fatto registrare una numerosissima partecipazione di atlete donne e della Categoria Assoluti. La manifestazione si è svolta con l’egida della Fidal con il supporto del Gruppo Giudici Fidal di Caserta, tempi e ordine di arrivo a cura di CronometroGare. La Gara: successi keniani con Dickson Simba Nyakundi e Teresiah Kwamboka Omosa i portacolori del Team Caivano Runners (vincitore per il 2023 del tricolore C.d.S. femminile) del presidente Lugi Celiento vincono e fissano il nuovo record del tracciato tutto cittadino con i tempi finali di 29’08” 34’09”. Il vincitore in assoluto precede i marocchini Abdellah Latam (vincitore del traguardo volante e Aziz Lakriti con i rispettivi tempi di 29’55” e 31’24” in quarta posizione l’atleta campano Gilio Iannone, 32’45” il suo tempo. La vittoria di Omosa può essere descritta corsa solitaria dopo il primo chilometro dalla partenza, l’atleta classe 95 si è lasciate alle spalle Francesca Maniaci, tempo 36’44” e Filomena Palomba tempo netto di 38’00”. Unico neo della mattinata la pioggia del protagonista Giove Pluvio dopo l’ultimo arrivato ha voluto primeggiare rovinando in parate il momento della premiazione. Antonio Corvino patron dell’evento nel suo intervento ha dato sfogo alle ansie accumulate ringraziando i presenti e coloro che hanno partecipato a costruire l’affermazione della StraCasale in successo in particolare l’Amministrazione Comunale e le forze dell’ordine; il discorso è terminato dicendo: “Sono fiero ed orgoglioso della pagina sportiva che si è fatta questa mattina a Casal di Principe, certo bisogna ancora migliore alcuni punti del programma, ma resto ugualmente estremamente felice ringrazio tutti”