Attacchi a Caputo. Altieri e De Rosa condannano i toni usati da un giornale locale

Accanto al diritto di protesta esiste un giornalismo che dovrebbe distinguersi per una informazione veritiera e non strumentale della realtà.

I coordinatori di Italia Viva, Carmen De Rosa e Peppe Altieri condannano i toni usati da questo giornale locale.

Toni che alimentano un clima minatorio e calunnioso nei confronti dell’Assessore di Italia Viva Nicola Caputo, uomo equilibrato e preparato che si è sempre speso con competenza e passione per l’Agricoltura Campana e non solo, come la buona politica può e sa fare.

Oltre ad indicare l’abitazione privata sono state usate parole che si ascoltano solo in clima di guerra, definendo l’auto della protesta “armata” e la legittima manifestazione “assedio”, paventando un mancato attacco solo per la fortuita circostanza del non incontro nei posti abituali nei quali il nostro assessore è solito transitare con la famiglia.

È una brutta pagina di cronaca politica che non possiamo tollerare perchè distante dalla verità nonchè fuorviante. .