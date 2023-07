Attacco hacker all’ospedale Vanvitelli

Napoli.

L’attività del policlinico Vanvitelli di Napoli, da ieri è stata gravemente compromessa da un attacco informatico, anche se “tutto è più lento – spiega Pasquale Di Girolamo direttore dell’azienda ospedaliera Universitaria – e non si riesce così a gestire al massimo la mole di indagini analitiche.

Secondo il dottore Di Girolamo “ I problemi sono cominciati il primo luglio, pensavamo fosse un guasto del software e invece poi i tecnici dopo lunghe analisi hanno appurato che si trattava degli hacker. Abbiamo avvisato l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che da Roma ci ha inviato i propri esperti che sono al lavoro, ci dicono che dovremo aspettare più o meno altre 48 ore” aggiunge poi che “ Ovviamente i laboratori non riescono a lavorare al meglio, attualmente senza il sistema elettronico ci vuole il 30% del tempo in più per effettuare ogni analisi”.