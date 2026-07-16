Napoli Nord, libri in movimento: arrivano prestito digitale e biblioteca itinerante

Più cultura e nuove opportunità per i cittadini di Napoli Nord grazie al progetto “O.L.T.RE la Biblioteca”, promosso dall’associazione CTG Turmed e sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. L’iniziativa entra nel vivo con l’attivazione del prestito digitale gratuito e di una biblioteca itinerante su Ape Car, pensati per avvicinare persone di ogni età alla lettura. I nuovi servizi saranno presentati martedì 28 luglio, alle 18, nella Villa Comunale di Quarto, in via Pietra Bianca, durante l’evento gratuito “Un’Ape tra le pagine”. Il programma prevede laboratori di lettura per bambini e ragazzi, attività sportive e performance rap, con l’obiettivo di favorire socializzazione e partecipazione attraverso la cultura. L’Ape Car diventerà una biblioteca mobile, portando libri in diversi comuni dell’area nord di Napoli e offrendo gratuitamente consultazione e prestito, anche in occasione di attività dedicate a giovani e anziani. Novità anche sul fronte digitale: sarà possibile accedere gratuitamente a migliaia di ebook e audiolibri delle principali case editrici italiane. Il progetto coinvolge una rete di enti pubblici e associazioni del territorio e punta alla riqualificazione delle biblioteche comunali di Melito di Napoli e Quarto, trasformandole in presìdi culturali aperti e inclusivi.