Attentato alla caserma dei Carabinieri

Caserta – Momenti di tensione questa mattina a Vitulazio dove un ex carabiniere, A.G. originario di Teano, ed ex appuntato dell’Arma dei carabinieri presso la caserma di Vitulazio, ha danneggiato il suo vecchio luogo di lavoro.

Alle 12.45 di stamane, giorno delle celebrazioni per la Virgo Fidelis, buona parte dei militari era alla messa per la Patrona. Il 55enne, a bordo della sua Fiat Punto, è giunto davanti alla sua vecchia caserma e ha premuto il piede sull’acceleratore. L’auto si è incamminata verso la caserma ad una velocità sostenuta. Poi il botto contro l’inferriata posta all’ingresso della struttura militare.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo dopo aver urtato l’entrata della stazione di via 54 Martiri ha inserito la retromarcia si è dato alla fuga.

Scattato l’allarme, il 55enne è stato intercettato, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, e fermato a Capua dai colleghi della locale Compagnia. È stato condotto in caserma per accertamenti e per capire il motivo di un tale gesto.