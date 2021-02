Attenzione e cura per gli abbonati: Reggia Card 2021 acquistabile anche in sede

Un nuovo gesto di attenzione e premura verso gli abbonati della Reggia di Caserta, con lo scopo di costruire un patto di alleanza sempre più solido con il pubblico fidelizzato nella cura del nostro patrimonio Unesco.

Da oggi, grazie alla collaborazione e disponibilità del concessionario del servizio Opera Laboratori, sarà possibile acquistare all’ingresso di piazza Carlo di Borbone il nuovo abbonamento Reggia Card 2021.

La Reggia di Caserta, nell’invitare il pubblico a scegliere comunque l’acquisto online dell’abbonamento sulla piattaforma TicketOne per ragioni di tutela della salute e della sicurezza di tutti, ha deciso di andare incontro alle esigenze di chi ha reali difficoltà nelle procedure online. ​

Per questo, dal lunedì al venerdì (esclusivamente nei giorni di apertura al pubblico del Museo), dalle 8.30 alle 18.30, sarà possibile acquistare l’abbonamento in sede. Sarà necessario recarsi presso i locali della biglietteria, all’ingresso di piazza Carlo di Borbone, muniti di un documento di riconoscimento valido. Non è possibile acquistare o prenotare in sede gli altri titoli di ingresso (neanche i biglietti gratuiti o i ridotti per i quali sarà necessario effettuare la procedura online sulla piattaforma TicketOne).

L’acquisto di Reggia Card 2021​ comporta l’accettazione del regolamento di visita e del decreto di istituzione dell’abbonamento, consultabili sul sito istituzionale oppure ai link

http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/regolamento/

http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/11/Decreto-n.104-Abbonamenti-2021.pdf

Per evitare attese è consigliato prendere visione del regolamento di visita e del decreto prima di recarsi in biglietteria.

Si invitano tutti, nell’accesso, a un comportamento responsabile e rispettoso delle prescrizioni anti Covid. In caso di grande affluenza, sarà necessario attendere all’esterno del Complesso vanvitelliano. La vendita in sede potrà essere sospesa in qualunque momento per ragioni di sicurezza. Si ricorda che, insieme all’abbonamento, ogni volta che si accede al Complesso vanvitelliano, è obbligatorio esibire un documento di identità.

L’abbonato della Reggia di Caserta è un visitatore speciale, complice e partecipe nella missione di cura e promozione culturale del Museo. Si rinnova a tutti l’invito alla responsabilità condivisa e alla compartecipazione.