Attimi di follia, spari nella notte dopo rissa

S. Maria a Vico – Si sono uditi alcuni spari nella notte a Santa Maria a Vico.

Ecco in breve quanto accaduto: una lite tra giovani finisce nel sangue, con un ragazzo ferito a una gamba. E’ accaduto verso mezzanotte in zona Botteghelle. Durante una lite tra giovani per futili motivi sarebbe intervenuta un’altra persona che avrebbe estratto una pistola di piccolo calibro ed esploso alcuni colpi. Un proiettile ha raggiunto uno dei ragazzi del gruppo ‘avverso’. Il malcapitato è rimasto ferito a una gamba. E’ stato trasportato in ospedale e solo per una fortuita coincidenza la pallottola lo ha ferito in maniera abbastanza superficiale: infatti i medici hanno emesso una prognosi di 7-8 giorni.

ul posto i carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico e della Compagnia di Maddaloni che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare colui che ha esploso i colpi d’arma da fuoco