Attimi di tensione prenatalizia da Mercogel

Casagiove. La tensione degli ultimi stressanti momenti prima della Vigilia di Natale, si è avvertita fortemente, intorno alle 18.45, da Mercogel, in via Nazionale Appia 1, quando un uomo è entrato, probabilmente per fare gli ultimi acquisti come tanti in queste ore, con la mascherina sporca di sangue.

Un uomo, probabilmente appartenente al Ministero della difesa Esercito Italiano, perché ne indossava la divisa, è andato in escandescenza, inveendo contro il personale del supermercato che avrebbe dovuto controllare chi entra se indossa la mascherina, se la porta correttamente e se è pulita.

Subito è sorta la polemica tra chi sosteneva che il personale sta lavorando, e anche duramente, e non riesce a prestare attenzione a tutti, e dovrebbe essere coscienza dei clienti entrare nelle condizioni previste dalle normative anticovid, e tra chi, invece, riteneva che anche il numero di persone presenti all’interno del locale, superava quelle indicate all’esterno.

I commessi del supermercato si sono subito attivati per fornire una nuova mascherina al cliente, che però è andato via mortificato, e per regolare l’entrata delle persone all’interno del locale.

Il Natale, se da un lato, rende tutti più buoni, è anche vero che porta con sé tanto stress da corsa dell’ultimo minuto.

Se aggiungiamo che c’è l’ansia e la paura da Covid… in un attimo si può creare il panico da una situazione facilmente risolvibile senza imbarazzi.

Che regnino sempre il bene, il rispetto e l’educazione di tutti verso tutti, soprattutto verso chi svolge il proprio lavoro oggi, come durante i vari lockdown, esposto costantemente al rischio di contagio.

Buon Natale a tutti