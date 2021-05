Attivata piattaforma vaccinale sul sito della Regione Campania

E’ stata attivata la piattaforma per coloro che volessero monitorare la situazione vaccini su quello che è il sito della Regione Campania.

La nuova schermata è stata adottata per consentire la consultazione sia in ordine alle dosi ricevute dalla Regione sia in relazione alle somministrazioni anche per categorie.

Il link dal quale poter consultare i dati in tempo reale sullo stato delle somministrazioni dei vaccini in Campania è il seguente:

http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html

Il sito della Regione Campania, però dopo l’attivazione della nuova piattaforma è andata praticamente in tilt dato l’elevatissimo numero di accessi