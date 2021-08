Attivata raccolta crowfunding dopo il furto della bicicletta a disabile

NAPOLI – Dopo il furto della bicicletta ad una signora praticamente disabile, è stata attivata una raccolta fondi per cercare di aiutare, i defraudati dopo questo episodio del furto a dir poco vergognoso.

In merito all’ evento del furto di una bicicletta ad una disabile Psichiatrica al centro direzionale di Napoli avvenuto stamattina L’ Associazione nazionale guardie giurate ha indetto una gara di solidarietà sociale onde garantire tramite una piccola colletta acquistarne una nuova dando uno schiaffo al malaffare e alla cattiverie sociale.

Per tutti coloro che in qualche modo volessero aderire a questa campagna di raccolta ecco cosa fare per dar manforte e/o aderire alla iniziativa sociale contattare la segretaria Nazionale la dott.ssa Anna Nesi al numero del direttivo dell’ Associazione cell. 391 130895

L’associazione guardie particolari giurate che si trova ad Arzano al c.so Salvator D’ Amato per colro che volessero anche recarsi in sede al fine di chiedere eventuali delucidazioni e altre informazioni utiti