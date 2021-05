Attivati i pagamenti con pagoPA Maddaloni

Il comunicato:

Maddaloni. L’ Assessore Luigi Bove nonché Vice Sindaco annuncia “sono attivati i pagamenti – presso il Comune di Maddaloni – digitali con pagoPA. Con l’ attivazione di questo servizio possiamo affermare che è stato raggiunto un nuovo obiettivo programmatico – dell’ Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Andrea De Filippo – teso ad avvicinare sempre più il Comune al cittadino”.

L’ Amministrazione Comunale con il Sindaco De Filippo in primis – con il lavoro tecnico della struttura comunale ed in modo particolare dell’ ufficio Ced- spiega nel dettaglio il nuovo servizio.

Successivamente all’integrazione con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) viene effettuato un altro importante passo nell’ambito degli interventi di trasformazione digitale dell’Ente. Da oggi è possibile utilizzare la modalità di pagamento tramite pagoPA, l’iniziativa di AgID (in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012) che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione. PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione ed offre al cittadino la possibilità di pagare attraverso numerosi canali. E’ possibile infatti pagare su Internet dal sito Web del Comune https://www.comune.maddaloni.caserta.it/ selezionando “Pagamenti Digitali” , sulle APP abilitate al pagamento pagoPA ed AppIO o sul territorio tramite gli sportelli virtuali e fisici ( stampando da se l’avviso di pagamento ) messi a disposizione da numerosi Prestatori di Servizi di Pagamento ( Home Banking , Sportelli Bancari , ATM , SISAL Lottomatica , Uffici Postali , Satispay ). Cosa è possibile pagare : Emissione e rinnovo Carta di Identità Elettronica, Concessioni , Contratti Idrici , Contravvenzioni CdS , Diritti SUAP, Servizi Cimiteriali, Urbanistica, Utilizzo strutture Comunali. Per i pagamenti relativi a Carta di Identità Elettronica , Contratti Idrici e Contravvenzioni CdS sono anche messi a disposizione dei Pos pagoPA a sportello per il pagamento con Carte di Credito e Bancomat al momento dell’erogazione del servizio. Il principale vantaggio di utilizzare il sistema pagoPA è quello di affidarsi ad un sistema unico di pagamento, semplice, rapido e trasparente per effettuare qualsiasi tipo di pagamento verso la Pubblica Amministrazione.