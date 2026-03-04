Attivato il pronto intervento sociale : la soddisfazione di Francesca Giannini

«L’attivazione del pronto intervento sociale da parte del distretto Regio è una notizia positiva per la città. Mettere in campo misure di sostegno per i senza fissa dimora che si muovono sul doppio canale dell’assistenza e del reinserimento della società significa assolvere ad una delle funzioni centrali del distretto: l’inclusione. Sono felice che il direttore del distretto Vincenzo Mataluna abbia attuato le mie proposte, dando un segnale importante a chi è in difficoltà. Mi auguro che il pronto intervento sociale sia solo il primo atto di un percorso in favore della città da parte del distretto che ora deve lavorare ad un censimento del bisogno e ad un bilancio di genere se vuole raccogliere risultati che vanno oltre la gestione quotidiana. Come già proposto in passato, con il censimento del bisogno sarebbe possibile indirizzare le risorse a disposizione verso le reali esigenze senza disperdere neanche un centesimo. Il bilancio di genere, invece, favorirebbe percorsi di inclusione reali di cui la nostra città ha bisogno. Sono pronta a mettere a disposizione le mie competenze e la mia esperienza per favorire e accelerare questi processi». Lo dichiara Francesca Giannini, psicoterapeuta, presidente di una cooperativa sociale e già coordinatrice delle donne del PSI.