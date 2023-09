Attivato lo sportello contro il Sovraindebitamento dal Movimento Difesa del Cittadino

Anche a Caserta sarà attivo uno sportello del Movimento Difesa del Cittadino (MDC) contro il Sovraindebitamento. Lo sportello avrà sede presso la sede dell’associazione in via Tazzoli n.1, in Caserta e sarà operativo ogni martedì dalle 17.00 alle 19.00. Ci si potrà rivolgere mediante contatto telefonica al numero: 08231300063 o via email all’indirizzo: caserta@mdc.it. Il Movimento Difesa del Cittadino è particolarmente specializzato nella materia del sovraindebitamento; ha, infatti, già gestito vari progetti, tra i quali: “Sos debiti”; “Liberiamoci”, in partenariato con SOS Impresa e Rete per la Legalità Campania, finanziato dalla regione Campania con fondi del ministero del lavoro e delle politiche sociali; ALPHA DEBT, con SOS impresa e DEBT SOLVE con Progeu, entrambi cofinanziati dalla Commissione Europea (EISMEA) nell’ambito del Single Market Program. Ricordiamo che la Campania è la peggiore in Europa per persone a rischio povertà o esclusione sociale. Quasi una persona su due, il 46,3 per cento, o ha un reddito particolarmente basso, oppure ha un lavoro insufficiente, o ancora è in condizioni di deprivazione perché non riesce a pagare le bollette, a cambiare le scarpe, a sostituire un mobile fuori uso con uno magari usato ma funzionante. A dirlo è il nuovo indicatore di povertà (che guarda più a fatti oggettivi che al livello del reddito), Eurostat, che ha diffuso per la prima volta l’analisi aggiornata al 2022, in vista del programma Strategia Europa 2030, che ha come primo dei diciassette obiettivi proprio “sconfiggere la povertà”.